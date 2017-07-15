الفتح يشاري عقد الوسلاتي ويتعاقد معه لثلاث مواسم

الرياض - الرياضية | Saturday, 15 July 2017 - 13:53 pm

أعلنت إدارة نادي الفتح شراء المدة المتبقية من عقد صانع الألعاب التونسي عبدالقادر الوسلاتي من فريق الإفريقي التونسي ، وبذلك يحق للوسلاتي تمثيل الفريق الفتحاوي لثلاث مواسم رياضية مقبلة .



وأشارت الإدارة إلى أن التعاقد مع الوسلاتي جاء عطفاً على ما يمتلكه من إمكانيات فنية عاليه على مستوى صناعة اللعب فضلاً عن المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق الفتحاوي منذ قدومه في شهر يناير الماضي في فترة الانتقالات الشتوية للموسم الرياضي بنظام الإعارة.