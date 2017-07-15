كعكي استبقنا قرار كأس بتجديد عقود المحليين والأجانب

الرياض - الرياضية | Saturday, 15 July 2017 - 15:13 pm

أكد أحمد كعكي نائب رئيس مجلس ادارة نادي الاتحاد أن ناديه استعد لقرار محكمة كأس الرياضية وتأييدها لقرار لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم بمنع النادي من التسجيل خلال فترتي تسجيل بتجديد عقود اللاعبين المحترفين السعوديين وغير السعوديين في الفريق قبل صدور القرار ، مؤكداً ثقته في معدن الفريق الاتحادي الأصيل الذي عادة ما يظهر في أصعب الظروف.



واشار كعكي الى اكتمال كافة التحضيرات داخل معسكر الفريق لانطلاق التدريبات استعداداً للموسم المقبل وذلك بالتنسق مع رئيس النادي ومدرب الفريق للوصول إلى أفضل درجة ممكنة من الجاهزية قبل وصول الفريق.







يشار الى أن بعثة الفريق الاتحادي وصلت صباح اليوم السبت برئاسة أنمار الحائلي رئيس مجلس ادارة النادي إلى مطار مدينة مانشستر الإنجليزية استعداداً لانطلاق المعسكر الخارجي الذي سيستمر إلى 26 من شهر مايو الجاري وكان في استقبال بعثة الفريق نائب رئيس مجلس الادارة أحمد كعكي والمنسق العام للفريق يوسف النجار ولاعب الفريق الأول لكرة القدم جمال باجندوح.