الأمطار الغزيرة تريح لاعبي الشباب من التدريب المسائي

الرياض - الرياضية | Saturday, 15 July 2017 - 14:57 pm

قرر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الكابتن سامي الجابر إقامة تدريبات الفترة الصباحية اليوم داخل الصالة الرياضية وذلك بسبب كثافة الأمطار ، واكتفى الجابر بفترة تدريبية واحدة ومنح اللاعبين فترة مسائية حرة على أن يعاود الفريق تدريباته غداً (الأحد) .



يشار إلى أن الشباب كان قد كسب أمس مباراته الودية بريبرام التشيكي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن المعسكر الإعدادي المقام حالياً في النسما .