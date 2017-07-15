مغربي ينضم لمعسكر التعاون في تركيا

بريدة - الرياضية | Saturday, 15 July 2017 - 15:40 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون تدريباته الصباحيه في ثاني أيامه بمعسكره المقام في منتجع فناربخشة التركي ويستمر لمدة 16 يوما ينتظر أن يخوض خلالها خمس مباريات ودية مع فرق أوروبية وذلك استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي المقبل .



على صعيد متصل وصل الى معسكر الفريق في تركيا اليوم لاعب الفريق إسماعيل مغربي بعد أن وقع معه نادي التعاون لمدة موسمين قادمين بتوصية من مدرب الفريق الأول لكرة القدم البرتغالي جوميز