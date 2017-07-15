الاحتراف تواصل مناقشة اللائحة مع الأندية المحترفة

الرياض - الرياضية | Saturday, 15 July 2017 - 16:26 pm

عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم ظهر اليوم السبت ورشة عمل لمدراء الاحتراف في الأندية المحترفة ، بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل والأمين العام للاتحاد عادل البطي ورئيس وأعضاء لجنة الاحتراف بالاتحاد وعدد من ممثلي الأندية.



وشملت الورشة التي عقدت في القاعة الصغرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، على أربعة محاور رئيسة، هي التعديلات الجديدة على اللائحة، وأبرز الملاحظات على المخاطبات التي تتم بين الأندية واللاعبين، والأندية واللجنة، والمحور الثالث الملاحظات على العقود، قبل أن تختتم الورشة بالأسئلة والاستفسارات.



وقال رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين حمد الصنيع : سبق وتحدثنا في الورشة السابقة أن من أهم وسائل نجاح الاحتراف هم المدراء، فهم واجهة الاحتراف وبه يتطور، اليوم المفاهيم اختلفت فنحن نتحدث عن رياضة اقتصادية بحته، فالمال هو من أهم العناصر المهمة لنجاح الاحتراف".



وأضاف: "حرصنا على شرح التعديلات الجديدة للائحة التي تم الإعلان عنها خلال شهر رمضان الماضي، وهذا اللقاء ما هو إلا واحد من ضمن سلسلة من اللقاءات التي ستكون خلال الفترة المقبلة".



وأكد الصنيع أنه وزملائه في لجنة الاحتراف يرحبون بكل اقتراحات مدراء الاحتراف فيما يخدم كرة القدم السعودية بشكلٍ عام.