شنايدر يترك غلطة سراي بعد أربعة مواسم

الرياضية - الفرنسية | Saturday, 15 July 2017 - 11:45 am

أعلن نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم، أن المهاجم الدولي الهولندي ويسلي شنايدر ترك الفريق بعد أربعة مواسم، أصبح خلالها معشوق أنصار النادي، بموجب اتفاق بالتراضي بين الطرفين.



وقال غلطة سراي في بيان في وقت متأخر أمس الجمعة: "نادينا انفصل عن ويسلي شنايدر، نحن نتمنى بصدق لويسلي شنايدر الأفضل في مسيرته المستقبلية".



وحسب وكالة أنباء الأناضول، أثار نبأ رحيل شنايدر غضب واحتجاج المشجعين الذي تجمعوا أمام مقر النادي في إسطنبول، مطالبين باستقالة رئيسه دورسون أوزبك.



والتحق شنايدر (33 عاماً) بغلطة سراي في يناير 2013 وسجل له 46 هدفا في 175 مباراة.



وقال غلطة سراي الذي فشل في إحراز اللقب في الموسمين الماضيين، إن عقد شنايدر انتهى بالتراضي، وقد تنازل عن الأجر السنوي البالغ 4,5 ملايين الذي يفترض أن يدفع له عن الموسم الجديد.



وأوضح أن غلطة سراي سيحصل على 20 مليون يورو كتعويض في حال انضمام شنايدر إلى أحد الأندية التركية المنافسة في السنوات الثلاث المقبلة.



وتسري شائعات حول احتمال انتقال شنايدر إلى دوري المحترفين الاميركي.



من جانبه، كتب شنايدر على صفحته في تويتر: "أمضيت سنوات رائعة في إسطنبول، حقا أحب النادي والمدينة والمشجعين، شكرا لكم على كل شيء".



وكان غلطة سراي الذي يشرف على تدريبه الدولي الكرواتي السابق أيغور تودور (39 عاما)، ضم إلى صفوفه في الانتقالات الصيفية المهاجم الدولي الفرنسي بافيتيمبي غوميس والدولي المغربي يونس بلهندة.



وبدأ غلطة سراي الموسم الجديد بخسارة غير متوقعه أمام اوسترسوند السويدي المتواضع 0-2 في ذهاب الدور التأهيلي الثاني ضمن مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).