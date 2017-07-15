الفيصلي يجري تدريبات استرجاعية بعد ودية توبيز

المجمعة - الرياضية | Saturday, 15 July 2017 - 15:59 pm

عاود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيصلي تدريباته صباح اليوم في معسكره المقام حالياً بهولندا استعداداً للموسم الكروي الجديد .



وأجرى لاعبو الفريق الذين شاركوا في لقاء الأمس أمام فريق توبيز البلجيكي تدريبات إسترجاعية، فيما أجرى بقية اللاعبين تدريبات لياقية وتكيتكية وفنية تحت إشراف فوك رازوفيتش المدير الفني للفريق والذي حرص على تعزيز الجوانب الفنية من خلال اللعب من لمسة واحدة ودقة التمرير بين اللاعبين ، ليختتم المران بمناورة على ربع مساحة الملعب واراحة اللاعبين فيما تبقى من اليوم.



يشار إلى أن الفيصلي كان قد خسر ثاني ودياته أمام توبيز البلجيكي بهدف دون رد .