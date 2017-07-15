فينجر: لم نطلب ضم مبامي من موناكو

الرياضية - رويترز | Saturday, 15 July 2017 - 18:05 pm

نفى أرسين فينجر مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن فريقه طلب ضم المهاجم كيليان مبابي من موناكو ويعتقد أن اللاعب سيستمر مع النادي الفرنسي.



وارتبط اسم أرسنال بالتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 18 عاماً، والذي أصبح أحد أبرز المهاجمين المطلوب التعاقد معهم في أوروبا.



وقال فينجر للصحفيين بعد فوز أرسنال 3-1 على ويسترن سيدني واندررز اليوم السبت: "لم نقدم أي عرض، أعتقد أنه سيبقى تبدو الأمور كذلك، لموسم واحد آخر، ربما لديه العديد من الاختيارات، في النهاية لا ينتقل اللاعبون".



وتابع: "ما نعلمه أن مبابي يساوي أكثر من مئة مليون جنيه أسترليني، وبعد ذلك لديك مطلق الحرية في تخيل ما تريد".



وأشار فينجر إلى أن اليكس اوكسليد تشامبرلين سيستمر مع أرسنال على الرغم من رغبة تشيلسي وليفربول في التعاقد معه.



وقال: "أتوقع استمراره بنسبة مئة في المئة، سيبقى مع أرسنال بغض النظر عما سيحدث".