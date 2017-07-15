تشيلسي يتعاقد رسمياً مع باكايوكو لاعب موناكو

الألمانية - الرياضية | Saturday, 15 July 2017 - 19:43 pm

أعلن نادي تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، عن تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي الدولي تيموي باكايوكو لاعب خط وسط فريق موناكو الفرنسي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.



وخضع باكايوكو (22 عاماً) للفحص الطبي في تشيلسي مساء أمس الجمعة، ووقع اليوم عقداً مع النادي الإنجليزي يمتد لخمسة أعوام.



وتأخرت الصفقة قليلاً، خاصة وأن باكايوكو أجرى جراحة بسيطة في الركبة بنهاية الموسم الماضي.



وساعد باكايوكو موناكو للفوز بالدوري الفرنسي الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 17 عاماً، وشارك في 51 مباراة في كافة البطولات مع الفريق الفرنسي الذي وصل للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.



وسيمهد انتقال باكايوكو لتشيلسي الطريق لرحيل الصربي نيمانيا ماتيتش من صفوف الفريق الإنجليزي.



وعاد لاعب الوسط الفرنسي من أجازته في نيويورك، ليضع الرتوش الأخيرة على صفقة انتقاله لتشيلسي، لكنه قد يغيب عن المباريات الودية المقبلة للفريق بسبب الإصابة في الركبة.



وبات باكايوكو ثاني أغلى صفقة في تاريخ تشيلسي وسيلحق بالوافدين الجديدين الحارس ويلي كاباييرو والمدافع انطونيو روديجر في ستامفورد بريدج.