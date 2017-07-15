النصر يكتفي بـ20 دقيقة في آخر ودياته

تركيا - الرياضية | Saturday, 15 July 2017 - 19:44 pm

تسبب الضباب الكثيف وانعدام الرؤية، بإلغاء آخر المباريات الودية لنادي النصر في معسكره الإعدادي المقام في تركيا، والتي واجه فيها النصر نظيره باسيل الأذربيجاني، حيث أنهى حكم اللقاء المباراة بعد انطلاقتها بـ20 دقيقة، بتقدم النصر بنتيجة 1/0، سجله اللاعب عوض خميس.



وكانت مباراة باسيل آخر المباريات الودية لفريق النصر، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد، بالإضافة للمشاركة في البطولة العربية للأندية، والمزمع إقامتها من 22 يوليو الجاري وحتى 6 أغسطس المقبل.



يشار إلى أن الفريق النصراوي قد خاض مباراتين وديتين خلال معسكره الإعدادي، كانت الأولى أمام فريق يوفنتوس بوخارست الروماني، انتصر بها الفريق النصراوي بنتيجة 1/0، فيما لعب المباراة الودية الثانية أمام المنتخب العماني كسبها الفريق النصراوي بنتيجة 3/1.