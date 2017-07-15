الاتفاق يعلن إصابة العبود في الأنف

تركيا - الرياضية | Saturday, 15 July 2017 - 20:31 pm

تعادل فريق الاتفاق الأول لكرة القدم اليوم السبت مع منتخب عمان الأولمبي لكرة القدم، بهدف لمثله في ثاني مبارياته الودية بمعسكره الإعدادي للموسم الجديد والذي يقيمه في مدينة كارتيبيه بتركيا.



وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم الاتفاق بالنتيجة في عن طريق محمد السبيعي عند الدقيقة 22، ولم يتأخر رد المنتخب العُماني الذي أحرز التعادل بعد ثمان دقائق من الهدف الاتفاقي.



وخلال المباراة تعرض عبدالرحمن العبود مهاجم الفريق لإصابة في الأنف، نقل على إثرها للمستشفى، حيث خضع لفحوصات طبية لتحديد نوعية الإصابة وشدتها.



من جهة ثانية، يصل الظهير الأيمن في الفريق سعد خيري يوم غدٍ الأحد إلى معسكر الفريق، بعد استبعاده من المنتخب الأولمبي.