"آسيا" أول مطالب جماهير الهلال من الحبسي

الرياض - الرياضية | Saturday, 15 July 2017 - 21:40 pm

حاصرت الجماهير الهلالية الحارس العماني الدولي علي الحبسي، الذي وصل اليوم السبت إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث هتفت باسمه واسم نادي الهلال، كما رددت الجماهير الهلالية "آسيا آسيا"، كأحد أبرز مطالبهم من الحارس العماني، حيث تعتبر بطولة دوري أبطال آسيا هاجساً يؤرق الهلاليين، بعد غياب الأزرق عن لقب البطولة قرابة 15 عاماً.



يشار إلى أن الحارس العماني، يوقع عقد انتقاله إلى نادي الهلال يوم غدٍ الأحد، قادماً من نادي ريدينق الأنجليزي.