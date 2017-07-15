أسباب إدارية تبعد لاعبي الشباب من الأخضر الأولمبي

الرياض - الرياضية | Saturday, 15 July 2017 - 21:43 pm

استبعد الجهاز الإداري للأخضر الأولمبي اللاعبان عبدالله المقباس ومنصور جوهر لاعباً الشباب، عن معسكر المنتخب السعودي الأولمبي، وذلك لأسباب إدارية، واستدعى الجهاز الفني للأخضر بقيادة المدرب السعودي صالح المحمدي اللاعب زيد البواردي للالتحاق بالمعسكر.



وعلى الصعيد الميداني واصل الأخضر الأولمبي اليوم السبت تمارينه ضمن معسكره الإعدادي بالرياض تحضيرًا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018، وذلك على الملعب الرديف بالملز.



وبدأت الحصة المسائية تحت اشراف المدرب صالح المحمدي بتمارين لرفع المعدل اللياقي، تلاها تمارين تكتيكية، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة لتطبيق الجمل التكتيكية.



من جهة أخرى يستكمل الأخضر تمارينه يوم غدٍ الأحد بحصة على الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في تمام السابعة مساءً.