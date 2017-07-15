الوصل الإماراتي: نرفض التعامل مع أندية قطر للتفاوض مع لاعبينا

الألمانية - الرياضية | Saturday, 15 July 2017 - 20:55 pm

نفى نادي الوصل الإماراتي صحة الأنباء التي ترددت في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلقي النادي عرضا لانتقال اللاعب البرازيلي فابيو دي ليما لأحد الأندية القطرية.



وقال النادي في بيان مساء اليوم السبت: "عقد اللاعب ممتد مع النادي حتى عام 2020، ولا توجد نية في النادي للاستغناء عن خدمات اللاعب وخاصة للأندية القطرية".



وأضافت إدارة الوصل: "نرفض ومن الأساس أي اتصالات من قبل أي جهة كانت في قطر، ونرفض حتى النظر في محتواها، إيماناً منا بأن مصلحة الوطن فوق كل مصلحة واعتبار".



وتابع النادي: "الرياضة بالنسبة لنا هي جزء من العمل الوطني،ومن موقعنا الوطني ومن واقع مسئوليتنا نرفض رفضاً قاطعاً التعامل مع أي نادي أو مؤسسة أو هيئة رياضية في قطر بأي شكل من الاشكال، نحن جميعا نقف صفاً واحداً خلف قيادتنا داعمين ومؤيدين لكل قرارتها الحكيمة، وضد كل إرهاب واعتداء وتجاوز".



وأكد الوصل في بيانه: "رفضه للسلوك القطري في تعامله مع قضايا أمتنا وخليجينا العربي، الذى كان وسيظل على مدى التاريخ أسرة واحدة موحدة مؤمنة بالمحبة والسلامة، نحن مع بلادنا وأمنه وسلامته ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب من ثوابتنا وأرضنا وشعبنا ووحدتنا".