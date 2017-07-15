الصباحية تقوية عضلات.. والمسائية فرض مناورات

الرياض ـ عبد الإله المرحوم | Sunday, 16 July 2017 - 00:00 am

تقرر أن يصل الباراجواني بريتوس المهاجم الجديد إلى مقر معسكر الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال خلال الثمانية الأربعين ساعة المقبلة، حيث سيخضع اللاعب للفحوصات الطبية الشاملة قبل توقيع العقد، ومن ثم الانخراط في التدريبات الجماعية مع بقية اللاعبين.

إلى ذلك فرض الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال في الحصة المسائية أمس عدة مناورات لكافة اللاعبين بهدف الاطلاع على مدى استجابة اللاعبين للتدريبات اللياقية خلال الأسبوع الأول من المعسكر.

وأجرى دياز عدة تدريبات للاعبين، خصص فيها الجزء الأكبر للمهاجمين باستغلال الكرات العرضية وتسديدها نحو المرمى، فيما طالب مدرب الحراس بمنع كل كرات المهاجمين من هز الشباك.

وكانت الحصة التدريبية الصباحية ركزت على تدريبات تقوية العضلات وجوانب لياقية قبل أن يقسم الأرجنتيني دياز اللاعبين إلى مجموعات أدت كل مجموعة تدريبات فنية اشتملت على دقة التمرير والسرعة والتركيز الذهني قبل أن يفرض مناورة على جزء من مساحة الملعب شهدت تفاعلا وحماساً من اللاعبين وبمتابعة من المدرب .