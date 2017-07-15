الجزائري آخر الأبطال.. والعربي يشكو جلال

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Sunday, 16 July 2017 - 00:00 am

شهد ملعب 5 يوليو الجزائري آخر نسخة من كأس بطولة الاتحاد العربي للأندية، عندما توج اتحاد العاصمة الجزائري بطلاً للبطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على ضيفه العربي الكويتي 3ـ2 في إياب الدور النهائي بعد أن انتهت نتيجة مباراة الذهاب بالتعادل السلبي 0ـ0 في الكويت.

وسجل لاتحاد العاصمة نور الدين دهام وعمور جديات وربيع مفتاح، فيما أحرز للعربي عبد القادر فال وحسين الموسوي، وشهدت المباراة إشهار الحكم السعودي خليل جلال البطاقة الحمراء في وجه اللاعب الجزائري حمزة كودري.

تحمل تلك المباراة ذكريات مؤلمة للحكم المونديالي خليل جلال، حيث تقدم مسؤولو فريق العربي بشكوى رسمية ضده واتهموه بضياع الكأس، وأعربوا عن استيائهم الشديد لمستوى الطاقم التحكيمي السعودي ، وتسبب قراراته العكسية في ضياع البطولة، وطالبت الجماهير الكويتية وقتها بالانسحاب من جميع البطولات العربية وعدم المشاركة فيها نهائياً .