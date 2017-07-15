نفط العراقي يصل الإسكندرية

الإسكندرية ـ صلاح الطيب | Sunday, 16 July 2017 - 00:00 am

وصل أمس السبت لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي نفط الوسط العراقي إلى مدينة الإسكندرية عبر حافلة بالبر من القاهرة، وذلك استعدادا للمشاركة في البطولة العربية التي تنطلق السبت المقبل وحتى 6 أغسطس المقبل.

وتضم المجموعة الثالثة في البطولة كلاً من: الهلال السعودي والترجي التونسي، والمريخ السوداني، ونادي نفط الوسط العراقي.

وتقرر أن يواجه الفريق العراقي فريق العهد اللبناني ودياً الأربعاء المقبل على ملعب الإسكندرية.

وضمت قائمة اللاعبين في الفريق العراقي كلا من: جلال حسن، سلام مطلب، علي كاظم، إياد سدير، علاء شبلي، مؤيد العجان، صالح سدير، إياد خلف، أمجد عطوان، محمد ناصر نومي، إيفان خالد، زياد أحمد، نياز محمد، برزان شيرزاد، أحمد جبار، سعد عطية، فارس حسون، إبراهيم بايش، خلدون إبراهيم، سلطان جاسم، أمير صباح، علي جاسم.