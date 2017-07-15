عبد الوهاب للاعبين: اللقب هدفنا

الإسكندرية ـ صلاح الطيب | Sunday, 16 July 2017 - 00:00 am

طالب خالد عبد الوهاب رئيس نادي نفط الوسط العراقي لاعبي فريقه قبل مغادرة بغداد أمس الأول بذل أقصى ما يمكن بذله من أجل تحقيق لقب البطولة العربية والتي ستنطلق السبت المقبل في مدينتي القاهرة والإسكندرية، وتشريف كرة القدم العراقية.

من جانبه، قال فراس بحر العلوم المشرف على الفريق: "إن نفط الوسط كان يخطط لمشاركة نوعية في البطولة بإقامة معسكر في الإسكندرية، والتعاقد مع لاعبين محترفين لكن المسابقات رفضت تأجيل مبارياتنا، بل وأجبرتنا على خوض عدد كبير من المباريات في وقت قصير".

وأكَّد "على الرغم من تلك الظروف إلا أننا عازمون على الظهور بصورة مشرفة في البطولة، وثقتنا كبيرة باللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم".