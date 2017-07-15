عباس: لم نحضر من أجل النزهة

الإسكندرية ـ صلاح الطيب | Sunday, 16 July 2017 - 00:00 am

قال نبيل عباس قائد الفريق الأول لكرة القدم في نادي نفط الوسط العراقي "إن الإرهاق وضغط منافسات الدوري لن يكون سبباً أو مبرراً للإخفاق في البطولة العربية".

وقال فور وصوله مع لاعبي فريقه أمس إلى مدينة الإسكندرية "لم نأتِ لمصر للنزهة أو فقط من أجل المشاركة، بل نحن جئنا ممثلين للكرة العراقية، وهي مسؤولية كبيرة، بالإضافة إلى أن الفريق يضم لاعبين خبرة، وسيدافعون عن اسمهم وتاريخهم واسم النادي".

وتتألف البعثة من فراس بحر العلوم، ولؤي أحمد عاصي وسلمان محمد، ممثلي اللجنة العليا للرياضة في القطاع النفطي، ومالح مهدي، ممثل اتحاد الكرة، بالإضافة لأحمد هاشم، ووسام فوزي، عضوي الهيئة الإدارية.

بالإضافة للجهاز الفني المكون من هاتف شمران، مدرباً، وعلي هاشم مساعدا، وهادي جابر، مدرباً للحراس، وقاسم عباس، مدرباً للياقة البدنية، ومؤيد إبراهيم، مديراً للفريق، وحسين جابر، وعادل عباس إداريين، وعلي مذبوب، وسعد عبد الحسين معالجين.