الأخضر الشاب يكسب ودية البحرين

الطائف ـ الرياضية | Sunday, 16 July 2017 - 00:00 am

تغلب المنتخب السعودي لدرجة الشباب على شقيقه منتخب البحرين لدرجة الشباب بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الودي الذي أقيم عصر أمس السبت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية، ضمن المرحلة الأولى من معسكر منتخبنا الإعدادي المقام في محافظة الطائف والذي يختتم الثلاثاء المقبل.

ودخل مدرب منتخبنا الوطني خالد العطوي الشوط الأول بتشكيل مكون من عبدالرحمن الفهيد في حراسة المرمى، ونايف الماس وسلطان هزازي وهاني الصبياني ومهند شنقيطي وسعود زيدان وحمد اليامي وتركي العمار وخالد الغنام وعبدالمحسن القحطاني وعبدالعزيز الشهراني.

فيما دخل منتخبنا الوطني شوط المباراة الثاني بتشكيل مكون من عبدالرحمن الفهيد في حراسة المرمى، ونايف الماس وسلطان الزهراني وهاني صبياني وأسامة البواردي ومنصور البيشي وحمد العبدان وحامد الغامدي وذعار العتيبي وسالم السليم وخالد اللزام.

وتمكن لاعب الأخضر هاني الصبياني من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، قبل أن يضيف اللاعب خالد الغنام هدف التقدم الثاني في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول.

ومع مرور سبع دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف لاعب منتخبنا حامد الغامدي الهدف الثالث.