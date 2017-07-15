براعم STC يخسرون تجربة أكاديمية الريال

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 16 July 2017 - 00:00 am

خسر براعم فريق stc الموجودون في مدريد ضمن تجربة "عيش التحدي" مع STC مباراتين وديتين لعبوهما أمس أمام فريقين من أكاديميات ريال مدريد.

وفي المباراة الأولى تفوق فريق أكاديمية الريال بهدف دون رد وتكررت الخسارة أمام فريق آخر من الأكاديمية بـ 1ـ4، واعتبر مدرب أكاديميات الريال الذي يشرف على براعمنا حالياً جاليرمو أن هذه النتائج ليست هامة مؤكداً أن الأهم في الموضوع استفادة اللاعبين من مثل هذه التجارب بالاحتكاك بعناصر أفضل منهم.

وفي مانشستر اتفق مدربو الأكاديميات في مانشستر مع المدرب الوطني محمد أمين على إيقاف الحصة التدريبية المسائية ليوم أمس والاكتفاء بالتدريب الصباحي خشية تعرض اللاعبين للإرهاق واستمتعوا بجولة حرة في مانشستر مع أكثر من فعالية ترفيهية وسيقومون بزيارة خاصة للنادي وملعب أولد ترافورد والمتجر.