المنتخب الأولمبي يستدعي حارس النصر

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Sunday, 16 July 2017 - 00:00 am

وصلت بعثة المنتخب العراقي الأولمبي إلى العاصمة السعودية الرياض في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت استعداداً لخوض منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا ٢٠١٨ التي ستقام في الصين، إذ ستنطلق التصفيات اعتباراً من الأربعاء المقبل فيما سيصل منتخب أفغانستان فجر غدٍ الإثنين ويصل المنتخب البحريني مساء الإثنين على أن تقيم المنتخبات جميعاً في فندق راديسون بلو الذي يعتبر قريباً من ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز الذي ستقام عليه مباريات التصفيات.

ميدانياً، واصل المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم أمس تمارينه ضمن معسكره الإعدادي في الرياض تحضيرًا للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018، وذلك على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض. من جهة أخرى، استبعد الجهاز الإداري للأخضر اللاعبين عبدالله المقباس ومنصور جوهر عن معسكر منتخبنا وذلك لأسباب إدارية، واستدعى الجهاز الفني للأخضر زيد البواردي حارس النصر للالتحاق بالمعسكر.