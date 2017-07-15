المحمدي استفاد من الأربع

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Sunday, 16 July 2017 - 00:00 am

اعتبر طلال آل الشيخ عضـو مجلـس إدارة الاتحــاد السعودي لكرة القدم المشرف العام على المنتخبات السنية أن المرحلة التي توصلوا إليها في المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي الأولمبي والمقام حالياً في الرياض لخوض التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 عامًا التي ستقام في الصين عام 2018 م تعتبر بشكل عام جيدة على الرغم من أنها جاءت على فترة قصيرة إلا أنهم استطاعوا قطع مرحلة جيدة.

وبين آل الشيخ في حديثه لـ"الرياضية" بقوله "إن ذلك جاء لأسباب يأتي من أهمها مشاركة عدد من اللاعبين مواليد 1997 في نهائيات كأس العالم للشباب الأخيرة بما أنهم يشكلون الجزء الأكبر من اللاعبين الذين في المنتخب ويتم إعدادهم لعام 2022 ضمن الخطة الموضوعة للمنتخبات.

وبين آل الشيخ أن الجهاز الفني يسعى من خلال المعسكر الحالي إلى تحقيق المركز الأول وصدارة المجموعة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة صالح المحمدي استخلص العناصر التي يستفيد منها خلال منافسات التصفيات الآسيوية بعد الوديات الأربع التي جاءت أمام الإمارات "مباراتان" وأمام لبنان "مباراتان" لتوجد في المعسكر الحالي.