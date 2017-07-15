شباب العين يهزمون أخضر الناشئين

الباحة ـ الرياضية | Sunday, 16 July 2017 - 00:00 am

خسر المنتخب السعودي لدرجة الناشئين من فريق نادي العين لدرجة الشباب بهدف مقابل لا شيء، في أول لقاءات الأخضر الودية ضمن معسكره الإعدادي المقام في منطقة الباحة والذي يستمر حتى العشرين من شهر يوليو الجاري، وذلك في اللقاء الذي جمعهما عصر أمس السبت على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة.

ودخل مدرب منتخبنا محمد العبدلي اللقاء بقائمة مكونة من: سعد المختار في مركز حراسة المرمى، طاهر وادي، عوض الناشري، حسن الأسمري، أحمد النخلي، نضال عطيف، مشاري المشهري، خالد حقوي، عبدالمحسن الدوسري، عبدالله القحطاني، وحسن العلي.