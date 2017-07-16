فينجر: بقاء جيرو غير مرتبط بوجود لاكازيت

الرياضية - الفرنسية | Sunday, 16 July 2017 - 10:33 am

جدد المدرب الفرنسي لنادي أرسنال الانجليزي لكرة القدم أرسين فينجر رغبته في الاحتفاظ بمواطنه المهاجم أوليفييه جيرو، على رغم ضم مواطنه أيضا المهاجم الدولي ألكسندر لاكازيت.



وقال فينجر "لقد قلت دائما (انني أرغب في بقاء جيرو) ولم أغير رأيي أبدا حول هذا الموضوع"، وذلك في تصريحات تلت فوز أرسنال على نادي وسترن سيدني واندررز الاسترالي (3-1)، في مباراة ودية تحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد، وسجل جيرو الهدف الأول في هذه المباراة.



وشدد المدرب الفرنسي الذي يقود أرسنال منذ العام 1996، ومدد الموسم الماضي عقده معه لموسمين اضافيين، انه قادر على ايجاد مزيج تكتيكي يتيح له استخدام اللاعبين معا في خط الهجوم، مشيرا الى ان لاكازيت سيلعب حاليا "خلف جيرو بعض الشيء".



وكان جيرو (30 عاما) الذي سجل 12 هدفا في 29 مباراة مع النادي اللندني في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي، قد أعلن قبل أيام انه "لا يعرف" ما اذا كان سيبقى مع أرسنال بعد ضم لاكازيت.



وأعلن نادي ليون الفرنسي في الخامس من يوليو الحالي، ان لاعبه لاكازيت (26 عاما) الذي دافع عن ألوانه منذ العام 2010، انتقل الى أرسنال في صفقة قد تصل الى 60 مليون يورو.

بور/كام