الكاراتيه السعودية ثالث آسيا في ختام البطولة الآسيوية

كازاخستان - الرياضية | Sunday, 16 July 2017 - 20:32 pm

احتل المنتخب السعودي للكاراتيه المركز الثالث في الترتيب العام لجدول الميداليات في ختام البطولة الآسيوية، 14 للناشئين والشباب،وتحت 21 عام، والبطولة الآسيوية 16 للكبار والتى اختتمت اليوم الاحد في جمهورية كازاخستان بمدينة استاتا.



وحقق أبطال الاخضر17 ميدالية متنوعة بواقع" خمس ذهب واثنتان فضة وعشر برونزية"، ليتميز الأبطال السعوديين ويصلون بالترتيب العام للبطولة للمركز الثالث، وتميز أبطال الكاراتية السعودية في يومهم الأخير من البطولة الآسيوية بتحقيق ميداليتان ذهبيتان كانت من نصيب اللاعبان فهد الخثعمي في منافسات القتال تحت وزن 67 كجم وطارق حمادي في منافسات القتال فوق وزن 84 كجم.



كما تفوق المنتخب السعودي وحقق الميدالية الفضية في منافسات القتال الجماعي بعد أن تجاوز منتخبات اليابان وكازاخستان وخسر النهائي أمام ايران.