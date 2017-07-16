جراحة الأنف تبعد العبود عن الاتفاق

تركيا - الرياضية | Sunday, 16 July 2017 - 21:15 pm

أجرى مهاجم الاتفاق عبدالرحمن العبود اليوم الأحد عملية جراحية في أنفه بعد الكسر الذي تعرض له في مباراة فريقه الودية أمام المنتخب العماني الأولمبي في معسكره بمدينة كارتيبيه التركية، وأكد الفريق الطبي المرافق للفريق أن العبود سيحتاج إلى نحو أربعة أيام راحة قبل عودته للمشاركة في التدريبات من جديد، وكشف إداري الفريق هذلول البريك نجاح العملية التي أجراها العبود، مطمئناً الجميع على سلامته وحاجته للراحة فقط.



من جانب أخر منح مدرب الفريق الصربي ميودراغ يسيتش اللاعبين إجازة اليوم الأحد قضاها اللاعبون في العاصمة اسطنبول حيث توزع اللاعبون ما بين الأسواق والمجمعات التجارية وبين رحلة بحرية عبر البسفور.



ويعاود الفريق يوم غد الاثنين تدريباته من جديد على فترتين صباحية ومسائية، وذلك تحضيراً لمواجهة الفريق الودية الثالثة أمام سابيل الأذربيجاني.