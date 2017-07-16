الإصابة تبعد بلعمري عن الشباب

النمسا - الرياضية | Sunday, 16 July 2017 - 21:24 pm

غاب الجزائري جمال بن العمري مدافع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب عن تدريبات الفريق اليوم الأحد التي اقيمت ضمن البرنامج الإعدادي خلال المعسكر الحالي المقام في النمسا، وذلك بسبب شعوره ببعض الآلام، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة سامي الجابر المدير الفني إراحته.



من جهة أخرى تقرر أن يخوض الفريق الشبابي ثالث مواجهاته الإعدادية في معسكره بالنمسا، وذلك عند مواجهته فريق سالزبورغ النمساوي، عند الساعة 7 من مساء الثلاثاء المقبل.



و على الصعيد الميداني ركز الجابر في الفترة الصباحية على تمارين القوة واللياقة برفقة أخوان ألفانو مدرب اللياقة.



فيما شهدت الفترة المسائية على تطبيق بعض الجمل التكتكية، والتي قسم من خلالها الجابر اللاعبيين إلى عدد من المجموعات.



وعلى صعيد حراس المرمى، واصل الثلاثي فاروق بن مصطفى وعبدالله السديري، وفهد الحبيب، تدريباتهم الخاصة تحت إشراف مارلون بيرسفور مدرب الحراس.