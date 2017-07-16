التعاون يكسب أولى تجاربه الودية أمام سبور التركي

تركيا - الرياضية | Sunday, 16 July 2017 - 19:50 pm

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون أولى مبارياته الودية والتي جمعته مساء اليوم الأحد مع نادي أضنة سبور التركي بهدف دون مقابل، ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقومه الفريق في تركيا استعداداً للموسم الجديد، وسجل هدف التعاون الوحيد عن طريق اللمحترف السيراليوني الحاج كمارا عند الدقيقة 34 من شوط اللقاء الأول.



وعمد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق إلى اللعب بتشكلتين مختلفتين خلال شوطي اللقاء ، بهدف الوقوف على جميع مستويات اللاعبيين وجاهزيتهم.