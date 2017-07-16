الأوروجوياني بريتوس يظهر في تدريبات الهلال

الرياضية - الرياضية | Sunday, 16 July 2017 - 22:25 pm

وصل الأوروجوياني ماتياس بريتوس مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال الجديد إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم الإعدادي في النمسا اليوم الأحد. وعقد الأرجنتيني رامون دياز مدير الجهاز الفني اجتماعاً بالأوروجوياني بريتوس فور وصوله المعسكر قبل أن يلتحق بتدريبات الفريق مساء اليوم، والتي اكتفى خلالها بأداء مران خفيف بالجري حول الملعب بناء على تعليمات دياز.



من جانب آخر، منح الأرجنتيني دياز فرصة للاعب عمر البواردي أحد المواهب السعودية الموجودة في أوروبا والذي يلعب في مركز الوسط مفضلاً مشاركته في تدريبات الفريق في النمسا للوقوف على مستواه وإخضاعه للتجربة في معسكر الفريق.



وكان الجهاز الفني قد قسّم الفريق لأربع مجموعات، أدت كل مجموعة تدريبات بدنية، وفرض بعدها مناورة على جزء من مساحة الملعب، ‏وعمّد ـ في نهاية المران ـ إلى تكثيف الجرعات اللياقية بتطبيق تدريبات الجري على مسافات وسرعات مختلفة.

من جهة ثانية،