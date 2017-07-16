فعاليات ثقافية وترفيهية في “ليالي الرس 38”

الرس ـ فهد البطاح | Monday, 17 July 2017 - 00:00 am

شهد مسرح الطفل بمحافظة الرس في مهرجان ليالي الرس 38 المقام في حديقة المحفل مساء أمس حضوراً كبيراً من الأطفال وأسرهم الذين تفاعلوا مع المسابقات الثقافية والجوائز، فيما شارك ذوو الصغار في بعض الفقرات الترفيهية.

ويهدف مسرح الطفل إلى تقديم رسائل توعوية إلى الحضور من خلال استخدام متخصصين في تقديم فقرات لصغار السن.

يذكر أن مهرجان ليالي الرس 38 انطلق منذ حلول عيد الفطر، ويستمر مدة شهرين في استقبال الزوار مساء كل يوم من العائلات والأطفال، ويحتوي المهرجان على خيمة تسوق تعرض منتجات محلية وغيرها، وفعاليات متنوعة في مسرح الطفل، وألعاب كهربائية ومائية، وحديقة حيوانات، وبعض الفعاليات المصاحبة من الألعاب والمسابقات وخيمة الضيافة والدراجات النارية.