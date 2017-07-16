البدري يغيب عن مواجهة الافتتاح

القاهرة ـ السيد خطاب | Monday, 17 July 2017 - 00:00 am

سيغيب المدرب حسام البدري عن قيادة فريقه الأهلي بطل مصر في مباراته أمام الفيصلي الأردني في افتتاح البطولة العربية لكرة القدم التي تنطلق في القاهرة يوم السبت المقبل لأسباب شخصية، إذ سيسافر إلى كندا للالتقاء بأسرته المقيمة هناك.

وأشار الأهلي على موقعه الرسمي على الإنترنت إلى أن أحمد أيوب مساعد البدري سيقود الفريق في المباراة.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى بجانب الفيصلي والوحدة الإماراتي ونصر حسين داي الجزائري.

كما أعلن بطل الدوري المصري غياب العديد من لاعبيه الأساسيين عن البطولة لحصولهم على راحة بعد انتهاء مباراة الزمالك اليوم الإثنين في ختام الدوري.