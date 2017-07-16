موهبة سعودية تحت أنظار دياز

الرياض ـ حمد الصويلحي وعبدالإله المرحوم | Monday, 17 July 2017 - 00:00 am

وصل الأوروجوياني ماتياس بريتوس مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال الجديد إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم الإعدادي في النمسا أمس الأحد. وعقد الأرجنتيني رامون دياز مدير الجهاز الفني اجتماعاً بالأوروجوياني بريتوس فور وصوله المعسكر قبل أن يلتحق بتدريبات الفريق مساء أمس والتي اكتفى خلالها بأداء مران خفيف بالجري حول الملعب بناء على تعليمات دياز.

من جانب آخر، منح الأرجنتيني دياز فرصة للاعب عمر البواردي أحد المواهب السعودية الموجودة في أوروبا والذي يلعب في مركز الوسط مفضلاً مشاركته في تدريبات الفريق في النمسا للوقوف على مستواه وإخضاعه للتجربة في معسكر الفريق.

وكان الجهاز الفني قد قسّم الفريق لأربع مجموعات، أدت كل مجموعة تدريبات بدنية، وفرض بعدها مناورة على جزء من مساحة الملعب، ‏وعمّد ـ في نهاية المران ـ إلى تكثيف الجرعات اللياقية بتطبيق تدريبات الجري على مسافات وسرعات مختلفة.

من جهة ثانية، استمتع لاعبو الفريق الأولمبي بالراحة التي منحت لهم أمس الأحد من قبل الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون خلال المعسكر الإعدادي المقام حالياً في مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر، إذ تمتع لاعبو الفريق بجولة حرة ضمن برنامج الفريق، فيما سيعاود اللاعبون عصر اليوم الإثنين تدريباتهم التي يفتتح من خلالها براون استعدادات الفريق للمباراة الودية أمام فريق القناة المصري والتي ستقام عصر غدٍ الثلاثاء ضمن الاستعداد لمنافسات البطولة العربية التي ستنطلق يوم ٢٢ يوليو الجاري. من جهته، يواصل اللاعب حسين قاسم برنامجه العلاجي بعد الفحوصات الطبية التي أجراها على موضع إصابته في عضلة الفخذ الخلفية، فيما يواصل الثنائي أنس العبيد وعمر العودة برنامجيهما التأهيليين.