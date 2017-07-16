يشهد مهرجان جدة عيد وبحر هذه الأيام، إقبالاً كبيراً من الزوار، ويشمل المهرجان ثلاثة أنواع من المسارح المختلفة، فهناك خيمة التراث البحري، ومسرح الأطفال، والمسرح الرئيسي الذي يجمع خمسة عروض يوميًّا، تنوعت ما بين الترفيه وا