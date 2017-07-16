ملعب الإسكندرية يفتتح في عيد الثورة
القاهرة ـ السيد خطاب | Monday, 17 July 2017 - 00:00 am
أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري افتتاح ملعب الإسكندرية بعد تطويره يوم 23 يوليو الجاري في إطار احتفالات مصر بأعياد الثورة على أن يتم الافتتاح بحضور اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي.
وقامت وزارة الإنتاج الحربي بأعمال التطوير لملعب الإسكندرية وإنشاء حمام السباحة الأولمبي بنادي الاتحاد السكندري، وتضمنت أعمال التطوير بملعب الإسكندرية، تأسيس وتجهيز تراك ألعاب القوى، ورفع كفاءة أرضية الملعب وأعمدة الإنارة والمدرجات والبنية التحتية الخاصة بخدمات الملعب، تمهيداً لاستضافته البطولة العربية للأندية لكرة القدم خلال الفترة من 22 يوليو إلى 6 أغسطس.