إعلانات “العربية” تغزو شوارع القاهرة

القاهرة ـ السيد خطاب | Sunday, 16 July 2017 - 23:58 pm

بدأت حملة إعلانية مكثفة في الشوارع والأحياء الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة للترويج للبطولة العربية لكرة القدم التي ستنطلق يوم السبت المقبل بمصر وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل بمشاركة 12 نادياً عربياً تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات.

وتمت كتابة أسماء الفرق المشاركة على لافتات إعلانية لكل فريق بمفرده، خاصة على كوبري 6 أكتوبر الشهير الذي يربط بين محافظتي القاهرة والجيزة، وأيضاً على الطريق الدائري الموصل لمطار القاهرة الدولي وذلك لتعريف الجمهور بموعد انطلاق البطولة والفرق المتنافسة وأيضاً القنوات الناقلة للعرس العربي الكروي.