الأبيض سيحقق اللقب

القاهرة ـ السيد خطاب | Monday, 17 July 2017 - 00:00 am

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في البطولة العربية التي ستقام بمصر خلال الفترة من 22 يوليو الجاري وحتى السادس من أغسطس المقبل بمشاركة 12 فريقاً عربياً.

وقال مرتضى منصور للاعبي الزمالك في جلسته الأخيرة معهم إن مجلس الإدارة قرر بشكل نهائي المشاركة في البطولة العربية التي تؤكد الحـب والترابط بيــن جميـــع الشعوب العربية وأنهم جميعاً على قلب رجل واحد.

وكانت ترددت أنباء خلال الأيام الماضية حول تفكير مسؤولي الزمالــك فـي عـدم المشاركة في البطولة العربية، كما هدد رئيس النادي بعدم خــوض منافسـات البطولة حال عدم إعادة مباراة فريقه أمام مصر المقاصة بمسابقة الدوري المصري.

ووعد مرتضى منصور لاعبي الزمالك بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة بعد الفوز على النادي الأهلي في لقاء اليوم الإثنين في ختام الدوري، مؤكداً أنه سيتم حل جميع أمورهم المالية قبل انطلاق البطولة العربية.

وطالب مرتضى من اللاعبين بخوض مباراة الأهلي بأعصاب هادئة لمصالحة الجماهير عقب الخروج الإفريقي والفوز ببطولة خاصة.

وأكــد رئيــس الزمالك أن ثقته في الجهاز الفني بقيادة البرتغالــي إيناسيو لا حدود لها مؤكداً أن المدير الفني ليس لديه تحفظ على معظم القائمة ومقتنع بمعظم الموجودين في قائمة الفريق حالياً، مؤكداً أنه سيقوم بدعوة اللاعبين حال الفوز في المواجهة المقبلة على صفوف النادي الأهلي للاحتفال بالفوز.