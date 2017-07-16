لكرو وجيبور يشعلان تدريبات النصر

الرياض ـ حواس العايد | Monday, 17 July 2017 - 00:00 am

يصل البرازيلي برونو أوفيني مدافع الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر إلى معسكر فريقه مساء اليوم الإثنين لينضم إلى بقية زملائه استعداداً لمنافسات الموسم المقبل، وذلك بعد أن نجحت الإدارة النصراوية في إقناع اللاعب بشروط الإدارة للعودة لتمثيل الفريق في الموسم المقبل وتكملة عقده الاحترافي المتبقي منه موسم ينتهي بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

وكان الليبيري ويليام جيبور والمغربي سعد لكرو قد شاركا في تدريبات يوم أمس الأحد بعد وصولهما في ساعة متأخرة من أمس الأول السبت إلى معسكر الفريق، إذ اكتفى اللاعبان بالتدريبات اللياقية والجري حول الملعب.

ميدانياً، ركز البرازيلي ريكاردو جوميز مدرب فريق النصر مساء أمس في تدريباته اليومية بمعسكر فريقه في تركيا في الفترة الصباحية على التدريبات اللياقية وتمارين التقوية باستخدام عدد من الأجهزة المتنوعة، وبعد ذلك توجه اللاعبون إلى المسبح والجاكوزي، فيما عقد البرازيلي جوميز في الفترة المسائية اجتماعاً باللاعبين بحضور طلال النجار مدير إدارة كرة القدم المكلف رحب فيه بانضمام اللاعبين جيبور ولكرو إلى تدريبات الفريق، متمنياً أن يكونا إضافة للفريق في منافسات الموسم المقبل وتحقيق تطلعات محبي الأصفر.

بعد ذلك طلب من جميع اللاعبين الجري حول الملعب بسرعات مختلفة، مرة باستخدام الكرة ومرة من دون كرة وإجراء حركات التسخين وتدريبات لياقية منوعة، ثم قسم اللاعبين إلى مجموعات طبقت عدداً من الجمل التكتيكية.

وفي نهاية التدريب أقام مناورة كروية شارك فيها البرازيلي ليوناردو كما طالب فيها اللاعبين بالضغط على حامل الكرة.