من أجل الأهلي رفضت “باص” التعاون

القاهرة ـ السيد خطاب | Monday, 17 July 2017 - 00:00 am

كشـف المسـتشـار مرتضـى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، عن المزيد من الإغراءات التي قدمها له نادي التعاون من أجل التحاق مصطفى فتحي، لاعب الوسط، بمعسكر الفريق الذي يحتضنه منتجع فناربخشة في العاصمة التركية إسطنبول.

وقـال مرتضــى منصـــور لـ"الرياضـيـة" أمـس الأحـــد: "رفضت عرضاً قدمه التعاونيون بعد توقيعهم عقد إعارة مصطفى فتحي، وتضمن حصول الزمالك على حافلة فاخرة، مقابل انضمام اللاعب إلى المعسكر الخارجي للفريق، ولكنني تمسكت بموقفي، وطالبت بمشاركة اللاعب في اللقاء أمام الأهلي الذي نبحث فيه عن الفوز". ويشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، قمة الكرة المصرية، عندما يستضيف فريق الأهلي نظيره الزمالك، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر فريق الأهلي الترتيب برصيد 81 نقطة، بعدما حسم اللقب لصالحه للموسم الثاني على التوالي قبل نهاية المنافسة بأربع جولات، بينما يأتي الزمالك ثالثاً.

وترك مرتضى منصور الباب مفتوحاً أمام عودة مصطفى فتحي "23 عاماً"، وقال: "أبواب الزمالك مفتوحة لعودة مصطفى فتحي، مثلما حدث في وقت سابق مع اللاعبين شيكابالا ومحمد إبراهيم".

يشار إلى أن نادي التعاون وقع مع اللاعب مصطفى فتحي لمدة موسم واحد، بنظام الإعارة من نادي الزمالك الذي حصل على مليون و400 ألف دولار "نحو خمسة ملايين و200 ألف ريال"، فيما سيحصل اللاعب على 600 ألف دولار "نحو مليونين و250 ألف ريال"، وينص العقد المبرم على أحقية شراء نادي التعاون عقد اللاعب، مقابل ثلاثة ملايين و600 ألف دولار للزمالك "نحو 13 مليون ريال سعودي".