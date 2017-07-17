الشارقة يقرر عدم التجديد مع مدافع الهلال السابق ديجاو

الألمانية - الرياضية | Monday, 17 July 2017 - 18:34 pm

أعلن نادي الشارقة الإماراتي لكرة القدم عن عدم تجديد عقد المدافع البرازيلي رودريجو جونيور(ديجاو) بعد قناعة كاملة من النادي الإماراتي بعدم تقديم اللاعب للمستوى المأمول في الموسم الماضي.



وشارك ديجاو 26 عاما ، المنضم للشارقة من نادي الهلال السعودي ، في 19 مباراة بالدوري الإماراتي وتعرض لإصابة أبعدته لفترة طويلة عن صفوف الفريق.



وكانت إدارة النادي جددت عقد المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو ليقود الفريق في الموسم الجديد، وأعلن المدرب أنه لن يتعجل في الاستقرار على عناصره من اللاعبين الأجانب مؤكدا في نفس الوقت أن الشارقة لابد أن يتواجد في مكان مرموق بجدول المسابقة في الموسم المقبل.



وينتظر أن يقيم نادي الشارقة معسكره للموسم الجديد يوم 25 من الشهر الجاري على مرحلتين في النمسا وألمانيا على أن تعود البعثة في 21أغسطس القادم استعدادا للموسم الجديد، ويخوض الفريق عددا من المباريات التجريبية المتدرجة.



وكان فريق الشارقة احتل المركز التاسع برصيد 26 نقطة من 26 مباراة قبل قرار الدمج بين ناديي الشارقة والشعب في ناد واحد وهو نادي الشارقة مثلما حدث من دمج أيضا بين ثلاثة أندية هي الشباب والأهلي ودبي ليصبحوا ناد واحد فقط هو نادي شباب أهلي دبي.



وفي ظل حالات الدمج المختلفة بالدوري الإماراتي، سيشهد الموسم الجديد 12 ناديا فقط وليس 14 ناديا.