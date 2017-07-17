الاتفاق يكثف تدريباته استعداداً لمواجهة سابيل الأوزبكي

تركيا - الرياضية | Monday, 17 July 2017 - 19:11 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق اليوم تدريباته على فترتين صباحية ومسائية خلال المعسكر الاعدادي الذي يقيمه هذه اللأيام بتركيا استعدادا للموسم الكروي الجديد ,



وخصص المدير الفني للفريق الصربي يسيتش الفترة الصباحية للتدريبات اللياقية والبدنية، والفترة المسائية للتدريبات التكتيكية مع استمرار التديبات على فترتين حتى موعد مواجهة الفريق أمام سابيل الأذربيجاني يوم الخميس المقبل، وهي المباراة الثالثة للفريق الاتفاقي خلال المعسكر.



على صعيد متصل غادر مهاجم الاتفاق، عبدالرحمن المستشفى بعد أن خضع لعملية جراحية إثر الكسر الذي تعرض له في أنفه بعد احتكاكه بأحد لاعبي المنتخب العُماني الأولمبي خلال مواحهة الفريقين الودية في معسكر الفريق في مدينة كارتيبيه بتركيا، وسيخصع العبود للراحة لأربعة أيام قبل العودة لمزاولة التدريبات الجماعية وذلك حسب توصيات الطبيب المشرف على عمليته.



وكان أفراد البعثة قد احتفوا أمس بنجاح العملية الجراحية التي أجراها العبود ومغادرته للمستشفى.