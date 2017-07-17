النصر يختتم معسكر تركيا ويغادر إلى مصر

تركيا - الرياضية | Monday, 17 July 2017 - 20:12 pm

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الإثنين معسكره الإعدادي، والذي أقيم في تركيا استعداداً للموسم الرياضي الجديد واستمر قرابة 15 يوماً.



وتغادر بعثة فريق النصر يوم غدٍ الثلاثاء إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في بطولة الأندية العربية، والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل وحتى الـ6 من الشهر المقبل.



وخاض النصر في معسكر تركيا 3 مباريات ودية، اختتم بها صباح اليوم الإثنين عند مواجهته فريق غازي عنتاب التركي والذي انتهى اللقاء الودي لصالح الأصفر بهدفين مقابل هدف، حيث شهدت المباراة مشاركة اللاعب البرازيلي والذي انضم حديثا للفريق ليوناردو بيريرا، واستطاع تسجيل الهدف الثاني للنصر.