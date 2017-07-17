الأخضر الشاب يختتم معسكر الطائف بانتصار على البحرين

الرياض - الرياضية | Monday, 17 July 2017 - 21:06 pm

تغلب منتخب السعودي لدرجة الشباب على منتخب البحرين للشباب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الودي الثاني الذي جمع المنتخبين اليوم الإثنين على ملعب مدينة الملك فهد بالحوية خلال معسكر الأخضر الإعدادي المقام في محافظة الطائف.



وأحرز الأخضر هدف التقدم في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب غلاب العنزي، ومع مرور 22 دقيقة من زمن الشوط الثاني تمكن لاعب منتخبنا عبدالمحسن القحطاني من إضافة الهدف الثاني، في حين تمكن منتخب البحرين من تقليص الفارق عند الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.



من جهة ثانية، اختتم الأخضر الشاب معسكره الإعدادي في الطائف مساء اليوم، حيث من المقرر أن تعود البعثة إلى الرياض ظهر يوم غدٍ الثلاثاء، على أن تنطلق المرحلة الثانية من الإعداد يوم 21 يوليو الجاري وتستمر حتى الحادي عشر أغسطس المقبل في دولة تونس، حث يخوض من خلالها عدد من المباريات الودية.