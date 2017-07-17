النجعي يطالب الجماهير بدعم الأخضر الأولمبي في الآسيوية

الرياض - الرياضية | Monday, 17 July 2017 - 21:26 pm

بيّن لاعب الأخضر الأولمبي سامي النجعي أهمية المرحلة المقبلة للأخضر في التصفيات الآسيوية، مؤكدًا عزمه وزملاءه على تحقيق أفضل النتائج في المباريات للظفر ببطاقة التأهل، ومشددًا في الوقت ذاته على أهمية دعم الجماهير السعودية لمنتخب بلادها في المنافسات المقبلة، مطالبًا كل محبي الأخضر بالوقوف مع الفريق والدعم في المباريات الثلاث المقبلة.





يشار إلى الأخضر الأولمبي يواجه يوم الإربعاء المقبل نظيره البحريني، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018، وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في تمام الثامنة مساءً.