رسمياً: توتي يعتزل الكرة ويصبح إدارياً في روما

الألمانية - الرياضية | Monday, 17 July 2017 - 21:37 pm

أعلن الاسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي اليوم الاثنين، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي وتوليه منصب إداري في نادي روما.



ولعب توتي أخر مباراة له مع روما في 28 مايو الماضي ليسجل المشاركة رقم 786 له مع الفريق الذي انضم له في قطاع الناشئين عام1989.



وقال توتي في مقابلة مع التليفزيون الرسمي لروما: "أريد أن أبدأ من خلال إنهاء مسيرتي".



وأضاف:"28 مايو كان يوما تاريخيا، أثر علي بشكل كبير، إنه يوم سيبقى معي دائما، من الصعب تفسير الشعور الذي لازمني في ذلك اليوم".



وأوضح: "دوري كلاعب كرة قدم انتهى، سأبدأ دور أخر مهم في مجال الإدارة، أتمنى أن أقوم بما قمت به كلاعب داخل المستطيل الأخضر". وأوضح "كرة القدم هي كل شيء بالنسبة لي، هي مصدر عاطفتي، شيء يلمس كل جسدي".



وسجل توتي مشاركته الأولى بقميص روما في 1992 وسجل للفريق 307 أهداف منها 250 هدفا في 619 مباراة بالدوري.



وتوج توتي مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي عام 2001 إلى جانب لقبين في كأس إيطاليا وكان ضمن المنتخب الإيطالي المتوج بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.