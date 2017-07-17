"فيفا" يهدد نادياً سعودياً بحسم نقاطه

الرياض - الرياضية | Monday, 17 July 2017 - 21:55 pm

أكد ياسر المسحل نائب رئيس اتحاد الكرة السعودي أنه يوجد قرار صادر حالياً ضد نادٍ سعودي بحسم نقاطه، مؤكداً في الوقت نفسه أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح النادي السعودي مهلة تسديد المبلغ المستحق.



وأضاف المسحل المكلف بمتابعة قضايا الأندية السعودية لدى "فيفا":" النادي المهدد على علم مسبق بهذا القرار، وهو بصدد حل هذه القضية قريباً بحسب حديث مسؤولية مع اتحاد القدم قبل تنفيذ هذه العقوبة، والفيفا تخاطب الأندية مباشرة وتشعر الاتحاد السعودي فقط، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتدخل في هذه القضايا".



وتابع المسحل حديثه قائلاً:" الأندية في الوقت الراهن بات لديها وعي كبير خصوصاً بعد تعرض أنديتنا للعقوبات في الفترة الأخيرة".