منتخب الشباب يكسب تجربة البحرين

الرياض ـ الرياضية | Monday, 17 July 2017 - 23:27 pm

تمكن المنتخب السعودي لدرجة الشباب، من الفوز على شقيقه منتخب البحرين للشباب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الودي الثاني الذي جمع المنتخبين خلال معسكر الأخضر المقام في محافظة الطائف.

وتقدم الأخضر أولاً في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب غلاب العنزي، ومع مرور 22 دقيقة من زمن الشوط الثاني تمكن لاعب الأخضر عبدالمحسن القحطاني من إضافة الهدف الثاني، واستطاع منتخب البحرين تقليص الفارق عند الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

من جهة ثانية، اختتم الأخضر معسكره الإعدادي في الطائف مساء أمس، وتعود البعثة إلى الرياض ظهر اليوم الثلاثاء، على أن تنطلق المرحلة الثانية من المعسكر يوم 21 يوليو الجاري وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل، حيث يقيم الأخضر معسكرا خارجيا في تونس، يخوض خلاله عددا من المباريات الودية.