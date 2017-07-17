مدرب الاتفاق يعتمد فترتين.. والعبود يغادر المستشفى

الدمام ـ أحمد البريك | Tuesday, 18 July 2017 - 00:00 am

قرر مليودراج يسيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتفـاق استمرار التدريبات على فترتين في المعسكر الحالي في تركيا، إلى حين المواجهة الودية الثالثة التي ستكون أمام سابيــل الأذربيجاني يوم الخميس المقبل.

وكان الفريق الاتفـــاقي واصل تدريبـــاته أمس الإثـنـين على فــتـرتـــين صباحية ومسائيــة، حيث خصص يسيـتـش الفترة الأولى للتدريبات اللياقية والبــدنـية، فيما أخضع اللاعبين في الفترة المسائية إلى تدريبات تكتيكية، كما زاد من مستوى الجرعات اللياقـيــة، وكذلك من عدد الحصص الفنية.

من جــانب آخر، غـادر عبــد الـرحمـن العـبــود مهاجم الاتفاق المستشفى بعد أن خضع إلى عمليــة جراحية، إثر الكسر الذي تعرض له في أنفه بعد احتكــاكه مع أحد لاعبي المنتخب العُماني الأولمبي خلال مواجهة الفـريقين الودية في معسكر الفـريق في مدينة كارتيبيه بتركيا والتي انتهت بالتعادل ١ـ١.

ومن المقرر أن يخضـع العبود إلى الراحــة لمدة أربعة أيام قبل العودة لمـــزاولة التــدريـبــات الجماعيـــة، وذلك حسب توصيات الطبيب المشرف على عمليته.

وكان أفراد البعثة قد احتفوا أمس بنجاح العمليـة الجراحية التي أجراها العبود ومغـادرته للمستشفى.