الاتفاق لا يقف على كنو وكادش

حوار - حماد الدوسري | Tuesday, 18 July 2017 - 00:00 am

ساهم حسن الحبيب لاعب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم في عودة فريقه للدوري السعودي للمحترفين، وكان أحد الأرقام الصعبة في مسيرته، ولكن بعد الصعود لم ينجح في حجز مقعده أساسيا مع الفريق، ولا الوجود داخل النادي، بعد أن تسبب اختلاف الرؤى بين التونسي جميل القاسم مدرب الاتفاق الأسبق، الذي كان مؤمنا بقداته إلى حد كبير، وبين الإسباني جاريوا والهولندي إلكو اللذين خلفاه، ولم يكونا مقتنعين به، فوجد الحبيب نفسه خارج أسوار النادي الذي وقع له من أجل والده، العاشق القديم للنواخذه.

وفي وقت توقع الكثيرون أن علاقة الحبيب بالاتفاق انتهت، عاد اللاعب ليجدد لمعشوق والده، بطلب من والدته التي تريده إلى جوارها في الدمام، ليفتح صفحة جديدة مع فريقه.

الحبيب تحدث لـ " الريـاضية " عن الخلافات التي كادت تعصف بمشواره الرياضي، وعن الأسباب التي أدت لتراجع مستوى الاتفاق في الموسم الماضي، فيما يلي التفاصيل:



ـ كيف انتقلت للاتفاق ومتى كان ذلك؟

انتقلت عن طريق أحد الوسطاء في المنطقة الشرقية قبل أربع سنـــوات حيث عرضني على عبـــدالعزيز الدوسري رئـيـــس الاتفاق السابق، وتم انتقالي لفارس الدهناء كلاعب محـــترف، بجانب رغبة والدي وحرصه على الانتقال للاتفاق لأن ميوله اتفاقية منذ القدم، وله الفضل بعد اللــه في ذلك، وكان أمرا جيدا بالنسبة لي أن حققت أمنية والدي باللعب للنادي الذي يفضله.

ـ بدأت بدايـــة قوية مع الاتفاق وساهمت في صعوده وكنت من نجوم الفريق في دوري الدرجة الأولى لكنك اختفيت في الموسم الماضي؟

نعم ساهمت أنا وزملائي في الصـعـود للــــدوري السعـــودي للمحتـــرفين، ولكنني اختــفــيت بسبب الإصابة أولا ومن ثم بسبب قناعات المدربين، الذين كانت لبعضهم وجهة نظر غير جيدة في، ولا يعتقدون أنني مفيد للفريق،

ـ ماسبـــب غيابك المتكرر عن تشكيلة الفريق في الموسم الماضي؟

مثل ما ذكرت لك وجهة نظر المدربين وبحكم أنه دربنا أكثر من مدرب كل واحد له وجهة نظر مختلفة عن الآخر، وفي نهاية المطاف وجدت نفسي خارج أسوار الاتفاق.

ـ لكن صدرت بحقك عقوبة من إدارة النادي وتم تحويلك للأولمبي ما سبب ذلك؟

لا، لم يتم إصدار عقوبــة بحقي ولم يتم تحويلي للفريق الأولمبي، هذا لم يحدث على الإطلاق.

ـ لكنك اُبعدت عن الفريق في آخر الموسم ؟

نعم هذا صحيح، المدرب إلكـــــو قال لي ستكـــون تمــاريـنـــك انفرادية لأني لا أحتاجك في هذا الوقت من الموسم، ولهذا لم أتمـرن مع الفـــريق، لأن قناعة المدرب في ذلك الوقت كانت أنه لا يحتاجني.

ـ هل سألته عن سبب ذلك لاسيما وأنت كنت أحـــــد الركائز الأساسية في الفريق قبل قدومه؟

سألته وكان المبـرر أننـي عائد من إصابة وتنقصني اللياقة للدخول مع الفريق في المنافسات، خاصة وأن الوقت كان ضيقا جدا، وتقبلت وجهة نظره، لأنني في نهاية المطاف لاعب محترف ولابد أن أحترم وجهة نظر المدرب مهما كانت، فهو صاحب القرار الأخير.

ـ هل عدم تجديدك للعقد سبب في ذلك ؟

لالا لم يكن سببا لذلك.

ـ ما صحة العروض التي وصلتك من أندية العاصمة وبالتحديد من الشباب؟

نعــم كـانت عــروض صحـيـحة وكـنت قـريبـــا من التوقيع للشباب لكن الحمدلله جددت عقدي وبقيت في بيتي الاتفاق، بعد أن تم التوصل لحلول لكل ما أعاني منه، خاصة تهميش المدربين، أتوقع أن الوضع في الاتفاق سيكون مختلفا بسبب تشكيل لجنة فنية تشرف على كرة القدم بالنادي، وتناقش أي مدرب في قراراته.

ـ هناك من وصفك بأنك لا تجيد اللعب إلا في دوري الدرجة الأولى ولا تستطيع اللعب في دوري المحترفين؟

من الطبيــعي أن نسمع هذا الكلام طالما أن مشاركتي قليلة، فأنا لم أشارك كثيرا في الدوري السعودي للمحترفين فكيف يتم وصفي بأني لاعب درجة أولى، متى ما وجـدت الفرصــة ولعبت بشكـــل أساسي ومتواصل ستتغير وجهة نظرهم.

ـ لماذا لم نشاهدك مع تشكيلة المنتخب السعــــودي الأولمبي؟

لأنني بكل بساطــة لم أشارك كثيرا فالفريق الأول لذلك لم يتم استدعـــائي للمنتخب، فلا يمكن أن يختار مدرب المنتـخب لاعـبــا لم يشاهده وهو يلعب في ناديه.

ـ من أفضل مدرب تدربت على يده؟

من وجهة نظــــري هو التونسي جميل قاســم، فـمعه قدمت أفــضل مستــويــاتي سواء في دوري الدرجة الأولى أو فــــي أول المباريات التي كـان يدربـنــا في الــدوري السعـــــودي للمحترفين قبل إقالته.

ـ كيــف تم تجـديــد عقدك للاتفاق رغم أنك كنت قريبا من الانتقال كما ذكرت؟

رغبتي الأولى كانت البقاء في الاتفاق كما أن والدتي كانت ترغب في بقائي في المنطقة الشرقية وقدمت لي الإدارة عرضا مناسبا ووافقت وأشكرهم على حرصهم على بقائي وتعاملهم الاحترافي معي.

ـ كيف ترى انتقال زملائـك محمد كنو وحـــسن كادش للهلال، وهل سيؤثر انتقالهم على الاتفاق؟

هذه هي كرة القدم وهذا هو الاحتراف حسـن كادش أومحمد كنو نجوم كبار ولهم ثقلهم في الفريق لكن الاتفاق بإذن الله ناد كبير لايتأثر بغياب أي لاعب ولن يقف على أحد، وكما صنع كنو وكادش سيصنع لاعبين آخرين مثلهم، وربما أفضل منهم.

ـ ما الأهداف التي تسعون لتحقيقها هذا الموسم؟

نهدف لبناء فريق قوي للمنافسة على إحدى بطولات الموسم، لن يكون هدفنا فقط البقاء في دوري المحترفين، لأنني أعتقد أننا قادرون على تحقيق إحدى البطولات لاسيما بطولات الكؤوس.

ـ كيف تقيم مستوى فريقك الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي؟

الفريق كان بين قريبا من الهبوط لذا كان التقييم عاديا جدا ولا يرتقي لطموح الجـمـهور الاتـفـــاقي ولا العاملين على النادي.

ـ كنتم تنافســون على الهبوط حتى الجـولات الأخيرة ما سبب ذلك؟

السبب هو عدم الاستقرار الفني حيث تم تغيير المدرب أكثر من مرة مما تسبب في عدم الاستقرار للفريق.

ـ لكن بداية الاتفاق في الموسم الماضي كانت قـوية ونجحتم في تجاوز الهلال والنصر لكنكم سرعان ما تراجعتم؟

كان من الصعــب جدا الحفاظ على رتم ومستــوى الفــريــق في كامل الموسم، أعتقد التوقفات الكثيـــرة في الدوري أضرت بالفريق، ولهذا حدثت الهـزات التي تأثر بهـا الفريق.

ـ ماسبــب تغييـر المدربين المستـمـــر في الاتفاق؟

دائما يكون سبب التغــير هو النتـــائج السلبية فمن المستحيل أن تكون النتائج إيجابية ويتم تغيير المدرب.

ـ بماذا تعد الجمهــــور الاتفاقي في الموسم الجديد ؟

أعدهم أن نكون فريقا قويا يفتخرون به ونسعى لأفراحهم ونتمنى أن يكونوا لنا عونا وسندا.

ـ أخـيـــرا، كلاعب محتـرف كيف ترى قرار زيادة اللاعبين الأجانب إلى 6 لاعبين هل ترى أنه مفيد للاعب السعودي أم أنه سيتضرر منه ؟

أعتـقــد أنه مفيد من ناحيـة ومـضـــر مـن ناحـية أخرى، حيث أنه سيتم بذل أقــــصى جهد للاعـــب السعودي كي يتطور مستوى اللاعب ويأخذ مكانه في الفريق، لكنه باعتقادي سيكون مضرا للمنتخب السعودي مستقبلا.