اليوم ..الشباب يواجه اس كي آي .. وديا

الرياض ـ علي الحدادي | Tuesday, 18 July 2017 - 00:00 am

يخوض الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب اليوم الثلاثاء مباراته الودية الثالثة أمام فريق "اس كي آي سالزبورج" النمساوي في معسكره الحالي في النمسا ضمن برنامجه الإعدادي للموسم الرياضي الجديد.

وتعد هذه التجربة هي الثالثة للفريق الشبابي في معسكره الحالي بعد أن افتتح سلسلة مبارياته الودية بفوز كبير على سيفيلد النمساوي بثمانية أهداف نظيفة، قبل أن يواصل انتصاراته على حساب بريبرام التشيكي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويهدف الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني سامي الجابر من هذه التجارب الودية إلى الوقوف على مستويات جميع اللاعبين والاطمئنان على جاهزيتهم البدنية والفنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الوطني سامي الجابر المدير الفني للفريق قد ركز في التدريبات التي أقيمت أمس على فترتين صباحية ومسائية على تطبيق بعض التمارين بالمهاجمين والمدافعين، وذلك للتعرف على التشكيلة التي ينوي البدء بها في مباراة اليوم الودية، وتطبيق النهج التكتيكي.

إلى ذلك، واصل المدافع الجزائري جمال الدين بن العمري برنامجه العلاجي داخل الصالة الرياضية في مقر إقامة الفريق.