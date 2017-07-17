حالة وفاة تبعد مغربي عن التعاون

بريدة ـ الرياضية | Tuesday, 18 July 2017 - 00:00 am

غادر إسماعيل مغربي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي التعاون أمس الإثنين معسكر الفريق المقام في فناربخشة التركية متوجها إلى جدة بعد أن منحته إدارة الفريق إجازة لمدة3 أيام بسبب وفاة والده "رحمه الله".

وكان فريق التعاون قد واصل تدريباته الاعتيادية أمس على فترتين صباحية ومسائية ضمن برنامجه التحضيري للموسم الجديد خلال معسكره الحالي.

وبدأت التدريبات الصباحية باجتماع بين البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق واللاعبين للحديث حول بعض الملاحظات والنقاط التي دونت في لقاء الفريق الودي أمام أضنة سبور التركي أمس الأول والذي كسبه الفريق بهدف دون مقابل، ومن ثم أخضع اللاعبين إلى تمارين الإحماء وتفكيك العضلات والتحرك بالكرة والتصويب بالرأس .

فيما تركزت الحصة المسائية على رفع المعدل اللياقي للاعبين، وتطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية والتمرير قبل اختتام التدريبات بمناورة كروية .